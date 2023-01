Peste 500 de tone de material antiderapant au fost folosite in actiunile de deszapezire si de combatere a poleiului pe drumurile judetene

Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de marti, 31 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate traficului rutier. Totusi, din cauza caderilor de zapada si a temperaturilor sub zero grade Celsius inregistrate in ultimele 24 de ore, pe mai multe sectoare de drum circulatia se desfasoara in conditii de iarna."Pentru asigurarea unor conditii optime de circulatie, in cursul zilei de luni, 30 ianuarie, ... citeste toata stirea