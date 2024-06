Peste 5000 de absolventi ai clasei a VIII-a, din Cluj, vor sustine, incepand din 25 iunie 2024, examenul de Evaluare Nationala

La examenul de Evaluare Nationala, sesiunea iunie-iulie 2024, in judetul Cluj, s-au inscris 5.276 absolventi ai claselor a VIII-a, care vor sustine examenul in 109 unitati de invatamant preuniversitar, desemnate centre de examen (68 de centre in mediul urban si 41 de centre in mediul rural). Distributia celor 5.276 de candidati inscrisi, pe medii de provenienta, se prezinta astfel - 4.167 sunt elevi care studiaza in mediul urban si 1.109 sunt elevi care invata in mediul rural.Comisia judeteana ... citește toată știrea