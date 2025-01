Peste 6.300 de copii s-au nascut anul trecut in Cluj-Napoca, cei mai multi se numesc Maria si Matei.Mai exact, anul trecut in Cluj-Napoca s-au nascut un numar de 6.361 copii; Maria si Matei sunt numele alese de cei mai multi dintre parinti, dupa cum arata primarul Emil Boc.Conform Serviciului Evidenta Populatiei al Primariei, in cursul anului 2024 s-au nascut in Cluj-Napoca 6.361 copii, din care 2.972 fete si 3.389 baieti. Comparativ, anul anterior au fost inregistrati 6.323 nou-nascuti in ... citește toată știrea