Peste 6.300 de copii s-au nascut in Cluj-Napoca, in 2024! Care au fost cele mai populare nume alese de parinti

In anul anterior, in Cluj-Napoca, s-au nascut 6361 copii, arata datele Serviciului Evidenta Populatiei al PrimarieiDintre acestia, 2.972 au fost fete si 3.389 baieti. Comparativ, anul anterior au fost inregistrati 6.323 copii in municipiu.Maria si Matei sunt numele alese de cei mai multi dintre parinti.Anul trecut, in Cluj-Napoca au fost oficiate 2.052 casatorii iar 739 cupluri au fost premiate cu ocazia aniversarii ... citește toată știrea