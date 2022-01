Peste 60 de scoli din judetul Cluj au cel putin o clasa suspendata din cauza COVID. Colegiul National "Emil Racovita" in fruntea scolilor suspendate

Covidul continua sa faca ravagii in invatamantul preuniversitar. In Cluj-Napoca, Colegiul National "Emil Racovita" are 26 clase suspendate la etapa actuala, urmat de Colegiul National "Gheorghe Sincai" cu 25 de clase suspendate si Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" care are 23 de clase suspendate.Potrivit ultimelor date furnizate astazi, 21 ianuarie, de Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, 437 unitati de invatamant preuniversitar din judetul Cluj, din totalul celor 447 de unitati cuprinse in ... citeste toata stirea