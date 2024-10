Peste 60% din certificatele de urbanism emise de Consiliul Judetean Cluj in acest an au fost online, de la 13% in 2022

Peste 60% din certificatele de urbanism emise de Consiliul Judetean Cluj in acest an au fost online, anunta azi institutia. Numarul certificatelor emise online "a crescut spectaculos", de peste patru ori in doi ani."Numarul certificatelor emise online a crescut spectaculos, de peste 4 ori comparativ cu anul lansarii platformei informatice dedicate, in 2022", arata institutia azi.Astfel, Consiliul Judetean Cluj a emis, in primele noua luni ale acestui an, un numar de 1.658 de certificate de ... citește toată știrea