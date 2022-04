Peste 630.000 de cetatei ucraineni au intrat pana acum in Romania. Clujul, oras de tranzit

Din 10 februarie pana in prezent, au intrat in Romania 638.531 de cetateni ucraineni, iar, dintre acestia, 4.332 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman, arata datele guvernului. La nivelul judetului Cluj sunt in jur de 800 de locuri de cazare disponibile, potrivit informatiilor Actual de Cluj.Conform ISU Cluj, in Cluj, nevoia de locuri de cazare e deja scazuta - in jur de 260 de persoane, in aceasta saptamana. La nivelul judetului, sunt in jur de 800 de locuri de cazare ... citeste toata stirea