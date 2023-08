Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au continuat activitatile pentru mentinerea ordinii si linistii publice, descurajarea comiterii de fapte antisociale si controlul traficului rutier, in minivacanta prilejuita de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului.Astfel, in perioada 12/13 august, la nivelul intregului judet, politistii au asigurat o prezenta vizibila in toate zonele de desfasurare a manifestarilor, pentru a putea preveni si interveni intr-o maniera prompta in ... citeste toata stirea