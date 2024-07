Peste 700 de apeluri la numarul destinat cazurilor de abuz impotriva copiilor, in primele 6 luni ale anului, la Cluj! Daca cunoasteti un caz sunati la 119

Numarul de telefon destinat sesizarii cazurilor de abuz impotriva copiilor - 119 a fost apelat de peste 5600 de clujeni din momentul in care a devenit operational, in luna ianuarie 2022.Mai exact, in perioada ianuarie 2022 - 30 iunie 2024, numarul 119 a fost apelat de nu mai putin de 5.653 de persoane.Anul acesta, intre 1 ianuarie - 30 iunie 2024, la nivelul D.G.A.S.P.C. Cluj au fost receptionate 734 de apeluri.In intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie 2023, la nivelul D.G.A.S.P.C. Cluj au ... citește toată știrea