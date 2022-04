Peste 780.000 lei pentru intretinerea gazonului stadionului Cluj Arena. Ofertant este firma care s-a ocupat si in anii trecuti de activitate

Tot firma Eco Garden Construct a depus singura oferta la licitatia Consiliului Judetean de 782.000 lei fara TVA pentru serviciile de mentenanta si intretinere a gazonului si spatiilor verzi de pe stadionul Cluj Arena. In prezent, licitatia se afla in faza de evaluare a ofertei financiare. Media locala a scris ca tocmai acest contract derulat de Eco Garden Construct cu forul judetean a fost cel care a propulsat societatea sa se ocupe de intretinerea spatiilor verzi din Cluj-Napoca, in baza unui ... citeste toata stirea