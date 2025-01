Peste 800 de soferi, sanctionati de politistii din Cluj, in vacanta de iarna! S-au impartit amenzi de peste 200.000 de lei

In vacanta de iarna, politistii clujeni au amendat peste 800 de soferi, lasand zeci de conducatori auto fara permise de conducere.Concret, in perioada 31 decembrie 2024 - 7 ianuarie 2025, politistii au legitimat peste 900 de persoane, au controlat peste 1400 de autovehicule, fiind aplicate in total 883 de sanctiuni contraventionale.Politistii de la rutiera au efectuat si 320 de testari cu aparatul etilotest.Zeci de soferi, ramasi fara permisIn urma actiunii, politistii rutieri au retinut 47 ... citește toată știrea