Peste doua mii de cazuri noi de infectie cu coronavirus la Cluj doar in ultimele 24 de ore, un nou record, cele mai multe din tara dupa Bucuresti.In Cluj au fost depistate in ultimele 24 de ore un numar de 2.125 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, cele mai multe din tara dupa Capitala, Clujul e singurul judet din tara unde sunt raportate peste doua mii de cazuri noi, in acest interval.Cu acestea, numarul cazurilor de infectie depistate in Cluj in acesti aproape doi ani de la debutul ... citeste toata stirea