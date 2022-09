Peste doua sute de cazuri noi de infectie cu coronavirus au fost depistate in Cluj doar de ieri pana azi, de departe cele mai multe intr-un judet din Romania, Clujul e singurul care depaseste azi borna de 200 de cazuri noi in contextul in care are cea mai ridicata rata de infectare din Romania.In Cluj au fost depistate de ieri pana azi un numar de 207 cazuri noi de infectie cu coronavirus, cele mai multe din tara dupa Bucuresti cu 345. Rata de infectare din judet, de 3,24 cazuri la mie, e cea ... citeste toata stirea