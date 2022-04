Peste doua sute de cazuri noi de infectie cu coronavirus in Cluj doar de ieri pana azi, cele mai multe din tara dupa Bucuresti, doar un alt judet a depasit pragul de doua sute de cazuri noi in acest interval.E vorba mai exact de 214 cazuri noi de infectie cu coronavirus depistate de ieri pana azi la Cluj, doar in Bucuresti au fost gasite mai multe, 576; de altfel un singur alt judet, Timis, a raportat peste doua sute de cazuri noi iar in restul judetelor din tara, exceptand Brasovul cu 111 ... citeste toata stirea