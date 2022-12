Peste doua sute de politisti vor fi zilnic la post in perioada sarbatorilor de iarna, la Cluj, informeaza IPJ.In medie, peste 200 de politisti din cadrul structurilor operative vor fi la datorie, zilnic, in aceasta perioada. IPJ arata ca politisti rutieri vor fi prezenti pe intreaga retea de drumuri din judet, pentru a asigura un climat rutier sigur, fluidizarea circulatiei, evitarea blocajelor si prevenirea accidentelor grave. "Avand in vedere ca in aceasta perioada se inregistreaza o ... citeste toata stirea