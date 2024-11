Peste jumatate de milion de turisti au vizitat Clujul in primele noua luni ale anului acesta! Numarul turistilor straini, in scadere

In primele noua luni din 2024 Clujul a fost vizitat de peste 500.000 de turisti, care s-au cazat in oras.Concret, este vorba despre 503.195 turisti, potrivit datelor Directiei Judetene de Statistica din Cluj. Numarul lor este cu 5,4% mai mic comparativ cu aceeasi perioada a anului 2023.Dintre acestia 21,1% au fost turisti straini, Clujul fiind vizitat de 106.010 de persoane din strainatate in perioada ianuarie - septembrie 2024. Cei mai multi turisti straini, 85%, au venit din tari aflate in ... citește toată știrea