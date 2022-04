Peste o mie de articole de imbracaminte vor fi vandute intr-un targ la mall-ul din Gheorgheni pentru ajutarea refugiatilor ucrainieni.Targul are loc maine si miercuri, e organizat de JCI Cluj in holul mall-ului din Gheorgheni iar banii stransi vor fi directionati pentru a sustine refugiatii care ajung in Cluj - cea mai mare parte din suma fiind alocata pentru amenajarea unui spatiu educational dedicat copiilor. "Proiectul #ReClothing a inceput ca un pas catre diminuarea risipei din domeniul ... citeste toata stirea