Peste o mie de cazuri noi de infectie cu coronavirus in Cluj de ieri pana azi, Clujul e singurul judet din Romania cu peste o mie de cazuri noi

Peste o mie de cazuri noi de infectie cu coronavirus in Cluj de ieri pana azi, in scadere considerabila fata de ultimele zile dar in continuare cele mai multe din tara, dupa Bucuresti, astazi e singurul judet din tara care raporteaza peste o mie de cazuri noi de infectie.E vorba mai exact de 1.028 cazuri noi de infectie cu coronavirus in Cluj de ieri pana azi, de departe cele mai multe din tara dupa Bucuresti. Cu acestea, Clujul depaseste pragul de 140.000 de cazuri depistate de infectie de ... citeste toata stirea