Peste patru sute de amenzi au fost date soferilor in Cluj doar in acest weekend.E vorba mai exact de 445 de amenzi in cele trei zile in conditiile in care in acest interval au fost testati cu etilotestul aproape 1.500 de soferi, iar 52 au fost testati impotriva drogurilor. Astfel, pentru toate abaterile contraventionale constatate, au fost aplicate un numar de 455 de sanctiuni, dintre care jumatate - 203 - au reprezentat incalcari ale limitei legale de viteza. Alte 16 amenzi au fost aplicate ... citeste toata stirea