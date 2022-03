Peste patru sute de cazuri noi de infectie cu coronavirus la Cluj de ieri pana azi, de departe cele mai multe din tara dupa Bucuresti, singurul din Romania cu peste 400 de cazuri noi

Peste patru sute de cazuri noi de infectie cu coronavirus la Cluj de ieri pana azi, de departe cele mai multe din tara dupa Bucuresti.E vorba de 416 cazuri noi in judet in acest interval, dupa cum arata datele Ministerului Sanatatii. E singurul judet din tara care raporteaza patru sute de cazuri noi in acest interval, in conditiile in care al treilea cel mai afectat judet din tara in ultimele 24 de ore e Timis, cu 301 cazuri noi. Doar in Bucuresti au fost inregistrate mai multe cazuri decat ... citeste toata stirea