Peste un milion de euro vor fi bagati intr-o cladire care gazduieste un spital din Cluj.E vorba de cladirea in care functioneaza clinica de neurologie pediatrica din Cluj-Napoca, aflata in proprietatea publica a judetului si administrarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii; aici, Consiliul Judetean Cluj a anuntat in urma cu putine momente ca va investi aproape sase milioane de lei in reparatii si modernizari.Cladirea de pe strada Victor Babes 43 are patru nivele - un demisol, parter, ... citeste toata stirea