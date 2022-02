Peste zece mii de ucraineni au intrat in Romania in ultima zi, dintre care peste 3.600 au plecat mai departe. 11 au cerut azil

Un numar de 10.624 de cetateni ucraineni au intrat in Romania in ultima zi, dintre care 3.660 au plecat mai departe, cei mai multi in Ungaria si Bulgaria, iar 11 au cerut azil, a anuntat astazi ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.Bode a spus ca institutiile sunt "mobilizate la cote maxime", iar Romania este pregatita sa gestioneze "un flux mare de tranzit la frontiera", arata G4media.ro.Acesta a prezentat situatia tranzitului la frontiere in ultimele 24 de ore:La nivel national au ... citeste toata stirea