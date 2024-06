Petitie pentru deschiderea tuturor creselor si gradinitelor din Cluj pe perioada verii

Exista in Cluj-Napoca unitati de invatamant prescolar unde nici nu s-a pus vreodata problema deschiderii pe timpul verii nici chiar si in sistem comasat, dar si institutii care se deschid doar pe o perioada de 3-4 saptamani, fara alternative, semnaleaza parinti din Cluj-Napoca. Acestia au initiat o petitie (se poate semna AICI) prin care cer revizuirea organizatorica pe perioada vacantei a programului gradinitelor si creselor pentru a veni in ajutorul parintilor care nu-si permit bone sau ... citește toată știrea