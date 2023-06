Clujenii sunt chemati sa semneze o petitie prin care transportul de noapte sa devina realitate."Ai ajuns in gara sau autogara Cluj-Napoca cu o cursa de noapte si n-ai cu ce sa ajungi in centru? Ai participat la un eveniment seara in oras si ai vrea sa mergi acasa cu busul? Lucrezi in tura de noapte si nu mai circula niciun autobuz cand termini munca?E timpul sa avem transport public nocturn in Cluj-Napoca!Pe timpul noptii, in Cluj-Napoca, circula doar linia 25N, care opereaza pana la ora 23: ... citeste toata stirea