Petitie: Vrem vacanta pentru elevi in februarie 2023! Activitatile in aer liber ajuta la cresterea imunitatii copiilor!

Eliminarea vacantei de iarna a fost o lovitura nu doar pentru copii, ci si pentru resorturile de ski din tara. Asociatia Transportatorilor pe Cablu din Romania a lansat luni o petitie, prin care solicita reintroducerea vacantei de iarna in calendarul scolar."Solicitam Ministerului Educatiei ca in programa scolara 2022-2023 sa reintroduca o vacanta de 2 saptamani, impartita pe regiuni, in perioada 1 februarie - 15 martie", se anunta in petitia celor 60 de resorturi de ski si snowboard.