Camera Deputatilor a votat, marti, cu 253 de voturi pentru un proiect de lege care prevede ca petitiile anonime vor fi luate in considerare, daca vizeaza cazuri de hartuire pe criteriu de sex, precum si de hartuire morala, arata news.ro. Camera Deputatilor este for decizional in cazul acestui proiect de lege.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.7 din Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si ... citește toată știrea