Petrecere cu greii Clujului, incheiata cu amenzi de zeci de mii de lei! Organizatorul a fost sanctionat de 5 ori in aceeasi noapte

Organizatorul unei petreceri care a avut loc sambata seara in comuna clujeana Feleacu a fost amendat cu zeci de mii de lei, dupa ce petrecaretii au deranjat linistea publica.,,In noaptea de 29/30 iunie a.c., in jurul orei 01.00, Politia municipiului Cluj- Napoca - Sectia 2 Politie Rurala Apahida a fost sesizata prin intermediul unor apeluri la SNUAU 112, despre faptul ca in localitatea Feleacu este tulburata linistea publica, fiind organizata o petrecere cu participarea unui public numeros. ... citește toată știrea