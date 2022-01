Petreceri cu zeci de persoane in centrul Clujului, stopate de politisti

Doua petreceri care au avut loc la inceputul weekendului in centrul Clujului au fost oprite de politisti. La una dintre ele au participat 116 persoane si propritarul localului lucra fara casa de marcat. La cealalta participau 36 de persoane. Politistii au aplicat sanctiuni patronilor localurilor respective si urmeaza sa ia masuri si fata de participansii la evenimente."In cadrul activitatilor demarate, s-a constatat faptul ca, in interiorul unui local situat in centrul municipiului, se ... citeste toata stirea