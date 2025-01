Piata Mihai Viteazu din Cluj va avea o noua fata: A inceput demolarea gheretelor de pe strada Arges: ,,Fiecare se muta unde poate" - FOTO si VIDEO

Cele 16 gherete care se afla de ani buni pe strada Arges din Piata Mihai Viteazu vor disparea in curand. Demolarea a inceput deja, muncitorii prezenti la fata locului, ocupandu-se de dezmebrarea gheretelor.Aceste structuri, care au functionat pe baza unor contracte de concesiune din anii 90, au fost montate intr-o perioada in care canalul a fost acoperit cu dale de beton. Primele contracte de concesiune, care au avut o durata de 25 de ani au expirat in martie-aprilie 2024, ultimele expirand ... citește toată știrea