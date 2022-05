Piata volanta de langa Cluj Arena, deschisa si in zilele de marti. Emil Boc: "Ne bucuram ca putem veni in sprijinul producatorilor locali"

Primarul Emil Boc a anuntat luni, 23 mai, ca piata volanta de langa Cluj Arena va fi deschisa si in zilele de marti, pe langa cele de sambata.Piata volanta de langa Cluj Arena va fi deschisa in fiecare marti in intervalul orar 14:00-19:00. Clujenii care isi doresc sa cumpere produse proaspete, venite de la producatorii locali clujeni, pot sa gaseasca piata volanta in zona Parcului Stadion, la intersectia strazilor Splaiul Independentei si George Cosbuc."Piata volanta care a fost mutata de pe ... citeste toata stirea