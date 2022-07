Piciorul podului din Gilau, care este fisurat grav, a fost ascuns de ochii curiosilor - VIDEO

Autoritatile au dat drumul la apa sub podul din Gilau, care are picioarele fisurate, pentru a nu se mai vedea problemele.Probabil ca va dura pana cand vor fi demarate lucrarile de reparatii. Situatia este mentinuta in ceata, iar Consiliul Judetean Cluj, forul care administreaza si drumul pe care este podul, nu a comunicat nimic public pe aceasta tema.Se stie pana acum ca circa 2 saptamani s-a asteptat sa se goleasca barajul, pentru a se vedea gravitatea situatiei, iar sambata dimineata, dupa ... citeste toata stirea