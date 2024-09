Pictorul clujean Gheorghe I. Anghel s-a stins din viata. A avut expozitii de exceptie in toata tara dar si in strainatate

Pictorul clujean Gheorghe I. Anghel a trecut la cele vesnice joi, la varsta de 86 de ani.Artistul era pictor, poet si scriitor, lucrarile sale fiind expuse in cele mai importante spatii expozitionale din tara, dar si din Austria, Republica Moldova, Italia sau Finlanda.Gheorghe I. Anghel s-a nascut la 7 aprilie 1938, in Cluj Napoca. A inceput sa picteze in 1951, sub indrumarea pictoritei Lola Schmirer Roth.Ulterior a ajuns la Bucuresti unde a urmat cursurile Institutului de Arte Plastice ... citește toată știrea