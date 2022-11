Pierderi consistente in sistemul public centralizat de alimentare cu energie termica din Cluj. Doar 20.700 de apartamente au mai ramas racordate la retea

Consilierii locali au aprobat bilantul energetic al sistemului public de alimentare cu energie termica al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2021 si pierderile tehnologice in sistemul public de alimentare cu energie termica. Potrivit lui Emil Miron, directorul societatii Termonapoca, cei care administreaza sistemul de termoficare au mai ramas racordate la retea 20.700 de apartamente, fata de 84.000 cate erau racordate in 2001.Societatea Primariei are nevoie de investitii de peste 205 ... citeste toata stirea