Pieton accidentat pe strada Aurel Vlaicu dupa ce a traversat strada ilegal.S-a intamplat aseara in jurul orei 21.30. Din cercetarile preliminare ale politistilor s-a constatat ca un barbat care in calitate de pieton s-ar fi angajat in traversarea strazii printr-un loc nemarcat si nesemnalizat ca trecere pentru pietoni, a fost accidentat de un autoturism condus in directia ... citește toată știrea