Pieton "kamikaze" in centrul Clujului: Ireal cum traverseaza inconstient 4 benzi, pe una dintre cele mai aglomerate strazi din oras- Video camera de bord

Pieton kamikaze in centrul municipiului Cluj-Napoca: A traversat prin fata masinilor pe o strada aglomerata, aproape de o trecere de pietoniUn moment socant a fost surprins de camera de bord a unui sofer pe una dintre cele mai aglomerate strazi din Cluj-Napoca. Incidentul a avut loc la intrarea pe strada Horea, langa Astoria, unde un pieton a traversat in mod inconstient printre masini, la semaforul rosu, in timp ce traficul pentru masini era pe verde.Imaginile arata cum pietonul, fara a se ... citește toată știrea