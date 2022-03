Pieton lovit de masina in Floresti! Oamenii cer semaforizare sau pasaje. Altii spun ca viteza e de vina - FOTO

O femeie de 45 de ani a fost accidentata sambata, 5 martie, la intrare in Floresti dinspre Gilau.Conform reprezentantilor IPJ Cluj in cursul zilei de azi, in jurul orei 14.30, o femeie in varsta de 61 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa cu autoturismul pe directia Gilau spre Cluj-Napoca, la km 487+100 ar fi surprins si accidentat o femeie de 45 de ani, din Cluj-Napoca, aflata in traversarea partii carosabile.In urma impactului, femeia de 45 de ani a fost transportata la o unitate ... citeste toata stirea