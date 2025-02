Pietoni kamikaze pe drumurile din Cluj! Sofer, la un pas sa loveasca o batranica care i-a iesit in fata de nicaieri: ,,Se cred nemuritori" - VIDEO

Un sofer a fost la un pas sa loveasca o batrana care i-a iesit in cale, in timp ce circula pe strada Memorandumului din Cluj-Napoca.Din imaginile suprinse de camera de bord a soferului se poate vedea cum femeia, care purta o geaca de culoare inchisa apare de nicaieri in fata soferului, de printre masini.Din fericire, batrana a fost observata de sofer, care a reusit sa opreasca inainte ca vreo tragedie sa aiba loc. Clujeanca si-a continuat mai apoi linistita drumul, traversand linistita toate ... citește toată știrea