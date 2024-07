Pietonii din Cluj se cred mai presus de ambulanta! Au fost surprinsi in timp ce traversau linistiti strada prin fata unei ambulante in misiune - VIDEO

Pietonii din centrul Clujului sunt foarte grabiti! Mai multe persoane au fost suprinse, pe strada Memorandumului din Cluj-Napoca in timp ce incercau sa traverseze drumul, desi spre ei se indrepta o ambulanta.Se pare ca pietonii au fost mult prea grabiti sa astepte cateva secunde pe trotuar pana la trecerea vehicului aflat in misiune si au ales sa traverseze, punandu-se in pericol si pe ei dar si pe pacientul aflat in ambulanta.In ... citește toată știrea