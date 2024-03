Pietonul ranit azi in Manastur pe strada Primaverii ar fi traversat trecerea de pietoni pe culoarea rosie, au aratat politistii sositi la fata locului.Accidentul s-a petrecut in juru orei 12.30, pe strada Primaverii din Manastur. Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat faptul ca, un barbat de 61 de ani, din comuna Floresti, s-ar fi angajat in traversarea partii carosabile pe marcajul pietonal, pe culoarea rosie a semaforului electric. Pietonul a fost accidentat de catre un ... citește toată știrea