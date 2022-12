Pilda USR pentru primarul Emil Boc la final de an cu executie bugetara de circa 30% pe proiectele de investitii din 2022: "Cele bune sa se-adune, cele rele sa devina lectii invatate"

Consilierii USR au cerut primarului Emil Boc, la ultima sedinta din an, sa isi asume, impreuna cu Consiliul Local un grad de executie al bugetului de dezvoltare (investitiile propuse in Cluj-Napoca) de 60% in 2023. Anul accesta, cu datele pana in 9 decembrie, executia bugetului de dezvoltare a fost sau se va apropia la finalul anului de circa 40%.Consilierii locali au votat, la ultima sedinta din 2022, executia bugetara a bugetului Clujului, la semestrul IV din acest an. Potrivit datelor, pe ... citeste toata stirea