Un pilot din Unitatea Speciala de Aviatie Cluj-Napoca, aflat in serviciu la Punctul Aeromedical Brasov, a participat la o misiune dificila pentru salvarea unui barbat accidentat in masivul Piatra Mare.In data de 12 iulie a.c., pilotul clujean impreuna cu ceilalti colegi din echipajul elicopterului SMURD Brasov si cu un salvamontist din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont Brasov, au fost solicitati pentru salvarea unui barbat accidentat in masivul Piatra Mare.In urma accidentului, ... citeste toata stirea