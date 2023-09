Ministerul Sanatatii a transmis o adresa in atentia Consiliului Judetean Cluj prin care se solicita identificarea unui spatiu in care sa fie relocat Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca. La ora actuala, Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal isi desfasoara activitatea la ultimul etaj al Clinicii Medicala 2, din Cluj-Napoca, inclusiv in podul care a fost transformat in spital de profesorul Mihai Lucan. Acesta nu are autorizatie de functionare din partea ... citeste toata stirea