Piroman cercetat penal, dupa ce era sa dea foc padurii Faget - FOTO

Un piroman care a dat foc vegetatiei la Sfantu Ioan a fost la un pas de a aprinde padurea Faget.Incendiul de vegetatie a fost semnalat joi, 24 martie, in jurul orei 16.00, in zona Faget, de Politia locala, care l-a identificat pe faptuitor si l-a predat Politiei Municipiului Cluj-Napoca."La ora 16:00, s-a declansat un incendiu in zona strazii Sf. Ioan, in apropiere de fostul poligon militar. Din cauza vantului puternic, focul s-a extins pe o arie intinsa, ajungand pana la liziera padurii ... citeste toata stirea