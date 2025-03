Pirotehnistii au intervenit de urgenta la Cluj! Proiectil periculos, gasit pe un teren agricol/ Cantareste aproape 50 de kilograme - FOTO

Pirotehnistii ISU Cluj au intervenit azi dimineata in Turda, judetul Cluj, dupa ce pe un camp agricol a fost gasita o bomba de aviatie de aproximativ 50 de kilograme.Aceasta a fost gasita in timpul unor lucrari agricole, fiind cel mai probabil ramasa acolo de pe urma celui de-al Doilea Razboi Mondial.Bomba a fost asanata de catre pirotehnisti si va fi distrusa in conditii de maxima siguranta.Pompierii reamintesc populatiei ca elementele de munitie gasite intamplator, de pe urma celor doua ... citește toată știrea