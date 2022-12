Pivariu: O noua cresa cu 70 de locuri va fi construita in Floresti

In comuna Floresti va fi construita o noua cresa cu o capacitate de 70 de locuri din fonduri guvernamentale."In cursul zilei de ieri (miercuri, 28 decembrie) Ministerul Dezvoltarii a aprobat finantarea unei noi crese in Floresti.Noua cresa va fi construita in cartierul Cetatea Fetei, langa parcul de joaca.Valoarea investitiei va fi de 17.092.424 lei.Aceasta noua unitate de cresa va fi una moderna si prietenoasa cu mediul inconjurator, iar energia necesara ... citeste toata stirea