Pivariu: Persoanele afectate de incendiul din Floresti vor fi cazate in pensiuni

Primarul Florestiului, Bogdan Pivariu, a anuntat ca familiile afectate de incendiul care a izbucnit din comuna, joi dupa-amiaza, vor fi cazate la pensiunile din localitate."Capacitatea de mobilizare a comunitatii noastre locale este demna de respect. Din pacate, am inregistrat astazi o situatie nefericita, prin incendiul violent declansat la imobilul de pe strada Porii, in Floresti.Vreau sa stiti ca toate familiile care si-au pierdut agoniseala de-o viata in urma incendiului, vor primi ... citeste toata stirea