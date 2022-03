Pivariu poate, Boc inca nu! Noua blocuri din Floresti, renovate integral: termoizolatie, geamuri noi si panouri, din fonduri europene

Consiliul Local Floresti a aprobat in sedinta de joi, 31 martie, un proiect in valoare de 22.733.823,71 lei, de refacere a termoizolatiei, schimbarea geamurilor si de montare a unor panouri fotovoltaice.Valoarea totala eligibila a proiectului "RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENEsIALE IN COMUNA FLORESTI, JUDEEsUL CLUJ", in cuantum de 19.104.053,54 lei, la care se adauga TVA de la Bugetul de Stat, in valoare de 3.629.770,17 lei, rezultand valoarea totala eligibila de 22.733.823,71 lei. ... citeste toata stirea