Pivariu s-a saturat si nu PERMITE constructii ilegale in Floresti. Vor fi demolate!

Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, spune ca sunt deja peste 10 constructii care sunt in instanta pentru a fi demolate.Un consilier local din Floresti a spus ca pe zona de nord a comunei au aparut constructii fara acte."Am sesizat ca in zona de Nord se edifica foarte multe constructii. Mi se pare o problema foarte grava. Aceste constructii se pot edifica doar ca si anexe gospodaresti. Din ce am vazut acolo, nu sunt anexe gospodaresti, ci sunt case in toata regula. Mi se pare ca se ... citeste toata stirea