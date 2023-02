Plangere la politie, copii agresati pe o strada din Gherla dupa ce ar fi aruncat cu bulgari de zapada

Politia Gherla a fost sesizata prin plangere penala in cursul zilei de duminica despre faptul ca doi copii in varsta de aproximativ 15 ani au fost agresati de trei barbati.Potrivit politiei, incidentul s-ar fi petrecut sambata seara, in jurul orei 19, pe strada Stejarului din Gherla. Aici ar fi avut loc un conflict intre un grup de patru copii, care ar fi aruncat cu bulgari de zapada si trei barbati, aflati intr-un apartament dintr-un bloc din apropiere, arata gherlainfo.ro. Unul dintre ... citeste toata stirea