Plantari pe malul Somesului. Viceprimar: Se inlocuiesc copacii uscati, pe cheltuiala constructorului care a efectuat modernizarea

Mai multi arbori uscati de pe malurile Somesului din cartierul Grigorescu sunt inlocuiti in aceste zile cu noi arbori cu balot, deja adusi in zona de la inceputul lunii decembrie. Copacii uscati fusesera plantati in cadrul proiectului cu bani europeni al Primariei de modernizare a zonei aferenta Somesului, proiect de peste 150 de milioane de lei gestionat de asocierea ACI Cluj (lider) - Socot - Simacek Facility Services.Inlocuirea copacilor uscati a inceput in aceste zile pe malurile ... citește toată știrea